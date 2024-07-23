Бубнов высказался об игре «Спартака» в Оренбурге

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

«Гостям в Оренбурге всегда тяжело играть, в том числе и по причине синтетического поля. И все же я отдавал перед туром преимущество «Спартаку». У них не было особых потерь: Квинси Промеса давно нет в команде, да и Георгий Джикия особо не играл. Но, судя по результату, Деяну Станковичу придется много работать.

С обороной главный тренер, вероятно, определился, а со средней линией и атакой – нет, учитывая замены по ходу матча. Всю атаку менять – перебор, значит, Станковича многое не устраивало. При этом не только в организации атаки проблемы, но и в обороне. Нельзя сказать, что красно-белые играли надежно, защита «Спартака» напоминала проходной двор. Плохо оборонялись не только защитники, но и полузащитники.

Удивился, что с первых минут вышел молодой Зорин. Он особо не выделялся, но с его передачи Бонгонда должен был забивать. Сысуев у «Оренбурга» сыграл здорово не только в этом эпизоде, где в него попали мячом, но и вообще – он не единожды спасал. Оренбуржцы выглядели лучше всю игру: двигались быстрее, были более мобильными. На флангах рвали соперника в клочья, а «Спартак» ничего не мог поделать.

А ведь у «Оренбурга» ушли сразу четыре игрока стартового состава, я еще по этой причине полагал, что хозяевам будет непросто, но ушедших легко заменили. В очередной раз это говорит, что «Оренбург» здорово работает на трансферном рынке. Подводя итог, скажу, что уральцы победили по делу, «Спартак» еще и отскочил, могли больше пропустить. Думаю, что у команды Давида Деограсии проблем в этом сезоне не будет», – написал Бубнов.