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  • Okko будет транслировать в России чемпионат Франции в ближайшие три сезона

Okko будет транслировать в России чемпионат Франции в ближайшие три сезона

23 июля 2024, 14:05
6

Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу 1 и Лигу 2. Контракт предусматривает права на показ всех матчей этих французских турниров с сезона-2024/2025 до сезона-2026/2027 с возможностью продления.

Okko также покажет Суперкубок Франции, в рамках которого в этом году сыграют «ПСЖ» и «Монако».

«Мы видим, насколько сильно у зрителей откликается европейский футбол, поэтому Okko стремится предложить аудитории еще больше возможностей смотреть ключевые турниры. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а теперь и Лига 1 и Лига 2 формируют беспрецедентно сильное предложение, доступное в базовой подписке сервиса.

Весь авангард европейского футбола можно смотреть в Okko», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

«В новом сезоне Okko начнет показывать Лигу 1 и Лигу 2, и это отличная новость для болельщиков «ПСЖ», «Монако» и «Гавра», – команд, за которых играют Сафонов, Головин и Кузяев соответственно, да и вообще для всех ценителей качественного футбола.

Для редакции это новый этап – мы будем транслировать два новых очень интересных турнира, предлагать зрителям обзоры и аналитические программы, в общем, еще больше яркого контента», – сказал шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.

  • Старт сезона-2024/25 в Лиге 1 и Лиге 2 запланирован на 16 августа.
  • Для подписчиков Okko матчи будут доступны в прямом эфире и записи с функцией выбора аудиодорожки и возможностью смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы и другой контент.

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Источник: Sports
Франция. Лига 1 Франция. Лига 2
Комментарии (6)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721735123
Окко вытесняет Матч ТВ с роли монополиста спортивных трансляций
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Spartak_forv@
1721740284
Хотелось бы конечно Серию А или Бундеслигу,но и так сойдёт)
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Oldtrafford83
1721742547
Удивлён, думал лягушатники наотрез отказались официально права продавать)
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