Okko будет транслировать в России чемпионат Франции в ближайшие три сезона

Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу 1 и Лигу 2. Контракт предусматривает права на показ всех матчей этих французских турниров с сезона-2024/2025 до сезона-2026/2027 с возможностью продления.

Okko также покажет Суперкубок Франции, в рамках которого в этом году сыграют «ПСЖ» и «Монако».

«Мы видим, насколько сильно у зрителей откликается европейский футбол, поэтому Okko стремится предложить аудитории еще больше возможностей смотреть ключевые турниры. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а теперь и Лига 1 и Лига 2 формируют беспрецедентно сильное предложение, доступное в базовой подписке сервиса.

Весь авангард европейского футбола можно смотреть в Okko», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

«В новом сезоне Okko начнет показывать Лигу 1 и Лигу 2, и это отличная новость для болельщиков «ПСЖ», «Монако» и «Гавра», – команд, за которых играют Сафонов, Головин и Кузяев соответственно, да и вообще для всех ценителей качественного футбола.

Для редакции это новый этап – мы будем транслировать два новых очень интересных турнира, предлагать зрителям обзоры и аналитические программы, в общем, еще больше яркого контента», – сказал шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.