В «Химках» допустили подписание Промеса

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов не исключил подписания Квинси Промеса.

Нидерландский футболист ранее покинул «Спартак».

– Если Квинси Промес вернется в Россию, то «Химки» могут его пригласить к себе? Все‑таки на данный момент он без контракта.

– Честно, даже не думали об этом. Если вернется, то почему нет? Сильный футболист. Мы были бы не против видеть такого игрока в команде. Мы ориентируемся на российские законы. Если российские законы будут позволять ему находиться здесь и играть, то все возможно. Какая нам разница, какие у него проблемы в других странах? Мы смотрим на наши законы – что они позволяют, а что нет.