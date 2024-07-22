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В «Химках» допустили подписание Промеса

22 июля 2024, 21:12
5

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов не исключил подписания Квинси Промеса.

Нидерландский футболист ранее покинул «Спартак».

– Если Квинси Промес вернется в Россию, то «Химки» могут его пригласить к себе? Все‑таки на данный момент он без контракта.

– Честно, даже не думали об этом. Если вернется, то почему нет? Сильный футболист. Мы были бы не против видеть такого игрока в команде. Мы ориентируемся на российские законы. Если российские законы будут позволять ему находиться здесь и играть, то все возможно. Какая нам разница, какие у него проблемы в других странах? Мы смотрим на наши законы – что они позволяют, а что нет.

  • Промес был заочно осужден в Нидерландах на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков.
  • Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Промес Квинси
Комментарии (5)
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NewLife
1721672498
У Промеса тогда сбудется мечта всей его жизни - поиграть за Химки)))))
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...короче
1721672718
...заголовки здесь живут отдельной жизнью от содержания написанного в статье. И это - не есть хорошо...
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Цугундeр
1721672882
Угомоните этого чм.удаковатого космополита..У него даже на Дзюбу денег нет.А на "целого" Промеса есть ?)
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