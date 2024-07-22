Сын Кадырова поставил задачу перед «Ахматом» – закончить сезон в топ-5 РПЛ

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о целях команды в нынешнем сезоне РПЛ. Президент клуба Ахмат Кадыров поставил задачу финишировать в топ-5 по итогам сезона.
– Задача команды на сезон – быть в пятерке. Эту задачу перед нами поставил президент клуба.
– Трансферная кампания еще не окончена?
– Далеко не окончена.
– Как вы оцените результаты сборов?
– Думаю, этот вопрос лучше адресовать главному тренеру. В целом, команда к сезону готова, сборы прошли хорошо.
- В прошлом сезоне «Ахмат» занял 10-е место в РПЛ.
- Наилучший результат клуба – 5-е место в сезонах-2016/17 и 2022/23.
Источник: Metaratings.ru