Сын Кадырова поставил задачу перед «Ахматом» – закончить сезон в топ-5 РПЛ

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о целях команды в нынешнем сезоне РПЛ. Президент клуба Ахмат Кадыров поставил задачу финишировать в топ-5 по итогам сезона.

– Задача команды на сезон – быть в пятерке. Эту задачу перед нами поставил президент клуба.

– Трансферная кампания еще не окончена?

– Далеко не окончена.

– Как вы оцените результаты сборов?

– Думаю, этот вопрос лучше адресовать главному тренеру. В целом, команда к сезону готова, сборы прошли хорошо.