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  • Сын Кадырова поставил задачу перед «Ахматом» – закончить сезон в топ-5 РПЛ

Сын Кадырова поставил задачу перед «Ахматом» – закончить сезон в топ-5 РПЛ

22 июля 2024, 17:01
8

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о целях команды в нынешнем сезоне РПЛ. Президент клуба Ахмат Кадыров поставил задачу финишировать в топ-5 по итогам сезона.

– Задача команды на сезон – быть в пятерке. Эту задачу перед нами поставил президент клуба.

– Трансферная кампания еще не окончена?

– Далеко не окончена.

– Как вы оцените результаты сборов?

– Думаю, этот вопрос лучше адресовать главному тренеру. В целом, команда к сезону готова, сборы прошли хорошо.

  • В прошлом сезоне «Ахмат» занял 10-е место в РПЛ.
  • Наилучший результат клуба – 5-е место в сезонах-2016/17 и 2022/23.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (8)
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Artemka444
1721657013
Ох да да
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...короче
1721657775
...задачу поставить легко, дело делать трудно)...
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subbotaspartak
1721660397
Серьёзный подход
Ответить
Цугундeр
1721660428
Или чо ? Отзовут "что-нибудь " "откуда- нибудь " ? ( Вечные "кампании " неуёмной компании.
Ответить
АЛЕКС 58
1721666217
Расстреляет всю команду,профессор.
Ответить
AZ
1721670661
максимум займут 12 место, а то и за выживание бороться будут. Какое 5 место?
Ответить
paracetamol
1721671304
Иначе всех в СВО!
Ответить
Spartak_forv@
1721677781
Ну что тут можно сказать?Подходит комментарий из "Кавказской пленницы":"Вы даёте нереальные планы". "Типичный волюнтаризм"
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