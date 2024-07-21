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  • «Так играть нельзя!»: спартаковца Максименко обвинили в непрофессионализме после матча с «Оренбургом»

«Так играть нельзя!»: спартаковца Максименко обвинили в непрофессионализме после матча с «Оренбургом»

21 июля 2024, 23:13
20

Журналист «РБК Спорт» Грант Гетадарян раскритиковал голкипера «Спартака» Александра Максименко после матча против «Оренбурга» (0:2).

  • Максименко допустил результативную ошибку.

«Максименко поступил недопустимо! Речь не о передаче, которая привела к голу. Я пишу о том, что футболист стартового состава профессиональной команды опускает руки до того, как мяч пересек ворота. Макси не попер в ворота сломя голову предотвращать гол.

Он также не включил голову, чтобы создать искусственный офсайд. Ну дернись вперед на пару шагов и защитник у тебя будет последним, а турок окажется в офсайде! Ни одного, ни второго действия сделано не было. И так играть нельзя!» – написал Гетадарян.

  • Вратарь всю карьеру проводит в «Спартаке».
  • Во 2-м туре «Спартак» встретится с «Химками».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Максименко Александр
Комментарии (20)
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serhio80
1721594964
т. е. умяров как ***** из эпизода выключился и вообще не виноват?
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VVM1964
1721595439
Ну Максименко конечно накосячил по первому "обвинению", но за доли секунд сообразить выйти вперед, тем самым создав "вне игры" - это уже перебор ...
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erybov1965
1721595666
"Зажравшиеся рожи"- больше сказать нечего,много уже было сказано.Каждую игру кто-то обязательно накосячит и его все начинают жалеть,успокаивать потому что следующий раз - другой накосячит.Вот так и жалеют друг друга.А играть через не могу - никто и не пытается,да такое ощущение,что вообще не пытаются играть.Все делают вид большого старания.Никакой требовательности к себе и соответственно к своим партнерам,что взаимосвязано,Я уже давно говорил,что проблема не в тренере.Проблема в равнодушии во всем.Всем на все наплевать,хорошая зарплата и так "капает"
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алдан2014
1721610734
Раньше один Антоша мог такие матчи вытаскивать. На морально-волевых. А эти миллионеры,зажравщиеся коты. Я сейчас об общей тенденции зарплат,они губят футболистов. Им не за чем рвать жилы. К сожалению
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diemens74
1721622040
Максименко: - С детства за Оренбург.
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Spartak_forv@
1721625915
Между прочим в 1 тайме Максименко дважды мертвые мячи вытащил.А так бы еще к перерыву летели 0:2.Поэтому не надо на вратаря лить,если полевые играют как ФНЛьщики. Прежде всего Умяров должен был лететь и фолить даже ценой КК
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nik55
1721626574
просто пол состава на выход и дать играть молодым
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russkiisergei
1721628727
ожидаемо! в мясном клубе, тупой менеджмент!!!
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Garrincha58
1721629465
ну да нашли блин крайнего, а вся команда дурака валяла это как?
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NewLife
1721630987
Макси никогда не умел вводить мяч в игру, не умеет до сих пор(
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