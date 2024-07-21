«Так играть нельзя!»: спартаковца Максименко обвинили в непрофессионализме после матча с «Оренбургом»

Журналист «РБК Спорт» Грант Гетадарян раскритиковал голкипера «Спартака» Александра Максименко после матча против «Оренбурга» (0:2).

Максименко допустил результативную ошибку.

«Максименко поступил недопустимо! Речь не о передаче, которая привела к голу. Я пишу о том, что футболист стартового состава профессиональной команды опускает руки до того, как мяч пересек ворота. Макси не попер в ворота сломя голову предотвращать гол.

Он также не включил голову, чтобы создать искусственный офсайд. Ну дернись вперед на пару шагов и защитник у тебя будет последним, а турок окажется в офсайде! Ни одного, ни второго действия сделано не было. И так играть нельзя!» – написал Гетадарян.