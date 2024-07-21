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Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Ахматом»

21 июля 2024, 22:32
3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал исход матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

– В первом тайме мы совершили много простых ошибок, сами себе усложняли жизнь. «Ахмат» – хорошая команда. Всем сложно играть в Грозном, нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки.

– Содержанием игры довольны?

– Мы должны играть лучше в отдельных аспектах в обороне и атаке. В целом картинка должна быть содержательнее, с таким количеством брака играть нельзя.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Мусаев Мурад
Комментарии (3)
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sochi-2013
1721625442
за всё хорошее против всего плохого
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Январь 59
1721631926
Глядя на игру Краснодара под управлением Мусаева складывается впечатление, что основная часть тренировок, это физнагрузки. На поле вышли, бегали, но сплошные ошибки в передачах. Это результать очень малого времени на работу с мячом. Помнится во времена (Кубань Краснодар), когда тренировал С. Ешугов, я частенько был зрителем на тренировках. Так вот из двух часов тренировок всего 2×по15 минут двухсторонка, а остальное физнагрузки. До сих пор понять не могу, как тренируясь без мяча можно отрабатывать технику паса, контроль мяча, точность нанесения удара, и вообще о какой тактике тут речь, если это силовые нагрузки.
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