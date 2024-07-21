Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал исход матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

– В первом тайме мы совершили много простых ошибок, сами себе усложняли жизнь. «Ахмат» – хорошая команда. Всем сложно играть в Грозном, нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки.

– Содержанием игры довольны?

– Мы должны играть лучше в отдельных аспектах в обороне и атаке. В целом картинка должна быть содержательнее, с таким количеством брака играть нельзя.