Клаудиньо не попал в заявку на матч с «Крыльями» – игрок близок к трансферу во «Фламенго»

Полузащитник Клаудиньо не попал в заявку «Зенита» на матч 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
В интервью Sport24 генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что у Клаудиньо микротравма.
В ближайшее время бразилец может перейти во «Фламенго».
- Во время матча OLIMPBET-Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
- В 105 матчах за «Зенит» Клаудиньо забил 20 голов, сделал 26 ассистов.
- 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
Источник: «Бомбардир»