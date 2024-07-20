Клаудиньо не попал в заявку на матч с «Крыльями» – игрок близок к трансферу во «Фламенго»

Полузащитник Клаудиньо не попал в заявку «Зенита» на матч 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

В интервью Sport24 генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что у Клаудиньо микротравма.

В ближайшее время бразилец может перейти во «Фламенго».