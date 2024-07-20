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  • Обращение Титова к игрокам «Спартака» перед стартом сезона

Обращение Титова к игрокам «Спартака» перед стартом сезона

20 июля 2024, 11:12
15

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выступил с речью перед сезоном.

– Как должен «Спартак» провести сезон, чтобы вы остались довольны?

– Главное, чтобы была видна система – в какой футбол играет «Спартак». Хочется, чтобы было ярко, феерично. Но результаты тоже важны. Если будет 5:4, как с «Пари НН» в Кубке, а потом 1:5 от «Зенитом» – это неправильно. Нужно найти баланс. Надеюсь, что Деян Станкович найдет его.

Главный судья – это болельщик. Его не обманешь, если ты играешь спустя рукава. Сегодня что-то может не получаться, не твой день, но самоотдача должна быть на высшем уровне, потому что ты выходишь в майке «Спартака». У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1721463382
Соболев сейчас нам как покажет самоотдачу! Ух..
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Цугундeр
1721465307
Приходи ты к нам на встречу , приходи.. Ведь у нас гранитный ромбик на груди..
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Январь 59
1721468353
Сезон начинается сегодня, и в скором времени увидим, кто на поле хозяин.
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Бар1
1721469254
неправильное обращение ,правильное ,что зенит должен быть разделан под орех 7-0 и дальше только чемпион и пох всех недоброжелателей типа федуна.
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Cleaner
1721469683
Егор Титов, к нынешним игрокам Спартака бесполезно обращаться. Им пофиг на игру и болельщиков. Бабло капает, тренеров меняют, и игрокам в такой команде очень сладко живется. А тут Вы с какой то дичью про "ЯРКО и ФЕЕРИЧНО"...)))
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Ниф-Ниф
1721470630
Если пятая колонна не развалит.
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NewLife
1721473046
Игроки дружно: не гони порожняк, ты деньги принес ?
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alefreddy
1721487891
все верно как убрали Абаскаля все встрепенулись а до этого только лозунги были
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