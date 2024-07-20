Обращение Титова к игрокам «Спартака» перед стартом сезона

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выступил с речью перед сезоном.

– Как должен «Спартак» провести сезон, чтобы вы остались довольны?

– Главное, чтобы была видна система – в какой футбол играет «Спартак». Хочется, чтобы было ярко, феерично. Но результаты тоже важны. Если будет 5:4, как с «Пари НН» в Кубке, а потом 1:5 от «Зенитом» – это неправильно. Нужно найти баланс. Надеюсь, что Деян Станкович найдет его.

Главный судья – это болельщик. Его не обманешь, если ты играешь спустя рукава. Сегодня что-то может не получаться, не твой день, но самоотдача должна быть на высшем уровне, потому что ты выходишь в майке «Спартака». У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе.