Шаронов оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

Экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов поделился мыслями по поводу полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Глушенков очень качественный игрок для российского чемпионата, он молодой футболист. Но есть определенная тенденция, что не все игроки остаются в обойме клуба. Они часто уходят в аренду. Не знаю с чем это связано. Но когда вокруг тебя серьезные партнеры, то это лучшая среда для развития, как это сейчас происходит у Максима в «Зените», – отметил Шаронов.
- Тренерский штаб «Зенита» доверил Максиму Глушенкову место в основе «Зенита» на суперкубковый поединок против «Краснодара» (4:2). Футболист появился на правом фланге, но постоянно смещался в центр поля для розыгрыша мяча.
- Максиму удалось оправдать доверие Сергея Семака. В игре с кубанцами Глушенков забил 2 гола. Это первые мячи россиянина в сине-бело-голубой майке.
- В завершившемся сезоне Глушенков защищал цвета столичного «Локомотива». Воспитаннику академии «Чертаново» удалось записать на свой счет 19 голевых пасов в 38 играх. Также Максим забил 6 голов.
- Свой первый матч за «Зенит» в рамках РПЛ Глушенков проведет против самарских «Крыльев Советов». Ранее игрок выступал за волжан.
Источник: «СЭ»