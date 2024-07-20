Шаронов оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

Экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов поделился мыслями по поводу полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Глушенков очень качественный игрок для российского чемпионата, он молодой футболист. Но есть определенная тенденция, что не все игроки остаются в обойме клуба. Они часто уходят в аренду. Не знаю с чем это связано. Но когда вокруг тебя серьезные партнеры, то это лучшая среда для развития, как это сейчас происходит у Максима в «Зените», – отметил Шаронов.