АПЛ отреагировала на ситуацию с исполнением расистской песни футболистом «Челси» Фернандесом

АПЛ осудила полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса и других аргентинцев, исполнивших расистскую песню в адрес игроков сборной Франции.

«Премьер-лига и наши клубы привержены бороться со всеми формами дискриминации. Мы находимся в контакте с футбольным клубом «Челси» и будем продолжать поддерживать команды, игроков и персонал в осуществлении мер против дискриминационных злоупотреблений», – говорится в заявлении лиги.