АПЛ отреагировала на ситуацию с исполнением расистской песни футболистом «Челси» Фернандесом

АПЛ осудила полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса и других аргентинцев, исполнивших расистскую песню в адрес игроков сборной Франции.
«Премьер-лига и наши клубы привержены бороться со всеми формами дискриминации. Мы находимся в контакте с футбольным клубом «Челси» и будем продолжать поддерживать команды, игроков и персонал в осуществлении мер против дискриминационных злоупотреблений», – говорится в заявлении лиги.
- После победы на Кубке Америки аргентинские игроки спели оскорбительную песню про футболистов сборной Франции. В песне затрагивалось происхождение родителей французских футболистов.
- На турнире в США 23-летний центральный хавбек Энцо Фернандес провел 5 игр, в которых сумел отметиться 1 голевым пасом.
- Аргентинец защищает цвета «Челси» с 2023 года. В майке лондонского коллектива Фернандес провел 62 поединка. В них Энцо сумел записать в актив 7 голов и 5 ассистов.
- Ранее «Челси» инициировал собственное расследование инцидента.
Источник: социалньные сети АПЛ