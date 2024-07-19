Слишкович объяснил, почему не согласился стать помощником Станковича в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о причинах ухода из клуба

– Вы рассказывали, что советуетесь с отцом по футбольным моментам, вы часто ему звоните. Вот сейчас у вас ситуация такая, подвешенная, скажем. Перед уходом из «Спартака» вы советовались с отцом?

– Нет, это мое решение, потому что я считал, что это правильно. Я не смотрел в этот момент на себя, я смотрел на команду.

Для меня эта история, скажем так, ненормальна, что приезжает новый тренер, и его ждет тренер, который был в штабе прошлого тренера. Я не знаю, если кто спрашивал этого тренера: «Ты его хочешь?» Не знаю. Это было решение клуба, они мне сказали: «Мы хотим, чтобы ты остался помогать тренеру».

Человеку не нужна никакая помощь. Он [Станкович] уже опытный тренер, опытный игрок, он в футболе разбирается очень хорошо. Что значит помощь? Что я тебе скажу, как играют в футбол в России или расскажу про каждого игрока? Мне достаточно три дня. И что потом?

Так что я считал – в «Спартак» пришел новый спортивный директор, у «Спартака» есть спортивный проект, спортивный директор решил взять нового тренера с его штабом. Я считаю, что это правильно, чтобы они все это сделали, как надо сделать, чтобы потом не было: «А он виноват». Нет. Идите за своим проектом.