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  • Слишкович объяснил, почему не согласился стать помощником Станковича в «Спартаке»

Слишкович объяснил, почему не согласился стать помощником Станковича в «Спартаке»

19 июля 2024, 13:53
5

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о причинах ухода из клуба

– Вы рассказывали, что советуетесь с отцом по футбольным моментам, вы часто ему звоните. Вот сейчас у вас ситуация такая, подвешенная, скажем. Перед уходом из «Спартака» вы советовались с отцом?

– Нет, это мое решение, потому что я считал, что это правильно. Я не смотрел в этот момент на себя, я смотрел на команду.

Для меня эта история, скажем так, ненормальна, что приезжает новый тренер, и его ждет тренер, который был в штабе прошлого тренера. Я не знаю, если кто спрашивал этого тренера: «Ты его хочешь?» Не знаю. Это было решение клуба, они мне сказали: «Мы хотим, чтобы ты остался помогать тренеру».

Человеку не нужна никакая помощь. Он [Станкович] уже опытный тренер, опытный игрок, он в футболе разбирается очень хорошо. Что значит помощь? Что я тебе скажу, как играют в футбол в России или расскажу про каждого игрока? Мне достаточно три дня. И что потом?

Так что я считал – в «Спартак» пришел новый спортивный директор, у «Спартака» есть спортивный проект, спортивный директор решил взять нового тренера с его штабом. Я считаю, что это правильно, чтобы они все это сделали, как надо сделать, чтобы потом не было: «А он виноват». Нет. Идите за своим проектом.

  • Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля после отставки испанца Гильермо Абаскаля. В последних матчах он формально был главным тренером команды.
  • С нового сезона «Спартак» возглавил Деян Станкович.

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Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Слишкович Владимир
Комментарии (5)
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slavа0508
1721386812
Всё правильно сказа и сделал ...
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...короче
1721387170
...достойное решение, достойного человека. Но... Уже не стоит ворошить. И ему вряд ли это приятно. Удачи ему!...
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Цугундeр
1721387567
Молодец , что сказать.. Не нервно дёрнул плечиком ( как принято в этой команде ) , а повёл плечами. Разные вещи .
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Spartak_forv@
1721391749
Все очень честно описал.Если бы остался,то подсознательно думал как бы стать главным,а Станкович мог думать,что Слишкович его подсиживает.Могли быть конфликты, атмосфера недоверия.Удачи Слишковичу,хороший тренер!
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