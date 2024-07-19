Медведев отреагировал на то, что его перепутали с бывшим президентом России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с вице-президентом «Фламенго» Маркосом Бразом, который перепутал его с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым.
«Такая ситуация только заставляет задуматься – а того ли Клаудиньо они хотят купить?» – с улыбкой сказал Александр Медведев.
- Журналист Бруну Лемос в соцсети Х в четверг привел слова Браза, заявившего, что он вел переговоры о переходе Клаудиньо с человеком, который «был президентом России в течение пяти лет».
- Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В феврале 2023-го ему было предоставлено российское гражданство.
Источник: «Р-Спорт»