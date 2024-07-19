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  • Медведев отреагировал на то, что его перепутали с бывшим президентом России

Медведев отреагировал на то, что его перепутали с бывшим президентом России

19 июля 2024, 13:29
3

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с вице-президентом «Фламенго» Маркосом Бразом, который перепутал его с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым.

«Такая ситуация только заставляет задуматься – а того ли Клаудиньо они хотят купить?» – с улыбкой сказал Александр Медведев.

  • Журналист Бруну Лемос в соцсети Х в четверг привел слова Браза, заявившего, что он вел переговоры о переходе Клаудиньо с человеком, который «был президентом России в течение пяти лет».
  • Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В феврале 2023-го ему было предоставлено российское гражданство.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Медведев Александр
Комментарии (3)
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...короче
1721387617
...тут, уж лучше отшутится в сторону бразилов, чем в сторону вышестоящего однофамильца. Реле борзометра сработало отменно)...
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aaaaahhhh
1721400830
Возликовал Бичара:)))
Ответить
Каратель помойников
1721405832
Смотрю в болоте всех таращит)))
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