Медведев отреагировал на то, что его перепутали с бывшим президентом России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с вице-президентом «Фламенго» Маркосом Бразом, который перепутал его с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым.

«Такая ситуация только заставляет задуматься – а того ли Клаудиньо они хотят купить?» – с улыбкой сказал Александр Медведев.