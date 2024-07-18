«Ростов» отказал ЦСКА в продаже Глебова

ЦСКА делал предложение «Ростову» по переходу полузащитника Данила Глебова. По данным журналиста Ивана Карпова, южане отказались продавать своего 24-летнего капитана перед стартом чемпионата

Сейчас ЦСКА активно работает над поиском центрального хавбека.

Ранее красно-синие были близки к подписанию 27-летнего Уилфреда Ндиди. Переговоры с нигерийцем шли в течение двух недель и были успешно завершены. Однако в итоге сделка сорвалась.

По данным Карпова, вопрос был не в зарплате и не в подъемных игрока. На семейном совете Ндиди выбор пал на то, чтобы остаться в Великобритании. И нигериец, бывший на тот момент свободным агентом, подписал новый контракт с «Лестером» до 2027 года.