Будущий новичок «Зенита» не приехал на сборы своего клуба

Полузащитник «Торино» Иван Илич не поехал на сборы со своей командой.

«Илич не отправился на летний сбор со своими партнерами по команде. Отпуск Илича закончился вчера. Однако голкипер Милинкович-Савич, который тоже выступал за сборную Сербии на Евро-2024, приехал на базу в Пинцоло», – сказал итальянский журналист Альберто Джулини.