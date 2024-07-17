Будущий новичок «Зенита» не приехал на сборы своего клуба

Полузащитник «Торино» Иван Илич не поехал на сборы со своей командой.
«Илич не отправился на летний сбор со своими партнерами по команде. Отпуск Илича закончился вчера. Однако голкипер Милинкович-Савич, который тоже выступал за сборную Сербии на Евро-2024, приехал на базу в Пинцоло», – сказал итальянский журналист Альберто Джулини.
- Сегодня стало известно, что «Зенит» завершил трансфер Илича.
- Петербургский клуб заплатил за серба 25 миллионов евро, зарплата игрока составит 5 млн в год с учетом бонусов.
Источник: «Спорт-Экспресс»