«Спартак» не работает над возвращением Промеса

«Спартак» на данный момент не работает над возвращением Квинси Промеса в Россию, сообщает «Матч ТВ». 1 июля клуб объявил об уходе вингера в связи с истечением срока контракта.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.

Во вторник Промес опубликовал в социальных сетях видеоподборку своих голов, а также завоеванных личных и командных трофеев в составе красно‑белых. Нидерландец также сопроводил этот пост тремя эмодзи: «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».