Подробности переговоров «Зенита» и «Фламенго» по Клаудиньо

В Бразилии сообщили подробности переговоров «Зенита» и «Фламенго» по полузащитнику Клаудиньо.
На текущий момент ситуация в тупике: стороны не могут согласовать график платежей за трансфер. «Зенит» готов на рассрочку для бразильцев, но договориться об устраивающей всех длительности не получается.
У переговоров есть шансы на продолжение. Футболист не согласен на улучшенные условия в «Зените» – он хочет на родину.
- Сообщалось, что «Фламенго» предлагал купить футболиста за 18 миллионов евро.
- Во время матча OLIMPBET-Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
- В 105 матчах за «Зенит» Клаудиньо забил 20 голов, сделал 26 ассистов.
Источник: Globo Esporte