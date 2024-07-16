Подробности переговоров «Зенита» и «Фламенго» по Клаудиньо

В Бразилии сообщили подробности переговоров «Зенита» и «Фламенго» по полузащитнику Клаудиньо.

На текущий момент ситуация в тупике: стороны не могут согласовать график платежей за трансфер. «Зенит» готов на рассрочку для бразильцев, но договориться об устраивающей всех длительности не получается.

У переговоров есть шансы на продолжение. Футболист не согласен на улучшенные условия в «Зените» – он хочет на родину.