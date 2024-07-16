Семин оценил стратегию «Зенита»: «Если соперники не могут составить конкуренцию, это их проблема»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

«Хотелось бы видеть борьбу за чемпионство до конца сезона. Каждый футболист должен повысить индивидуальные качества – пример тому был чемпионат Европы, где индивидуальные качества игроков были на высочайшем уровне.

Что касается «Зенита», то они движутся в правильном направлении. Это проблема остальных команд, почему они не могут составить конкуренцию. Значит, надо делать изменения во всeм. Не только в тренерском цеху, а во всeм. Те люди, которые причастны к футболу, должны выполнять свою работу более квалифицированно», – сказал Сeмин.