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  • Семин оценил стратегию «Зенита»: «Если соперники не могут составить конкуренцию, это их проблема»

Семин оценил стратегию «Зенита»: «Если соперники не могут составить конкуренцию, это их проблема»

16 июля 2024, 15:51
12

Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

«Хотелось бы видеть борьбу за чемпионство до конца сезона. Каждый футболист должен повысить индивидуальные качества – пример тому был чемпионат Европы, где индивидуальные качества игроков были на высочайшем уровне.

Что касается «Зенита», то они движутся в правильном направлении. Это проблема остальных команд, почему они не могут составить конкуренцию. Значит, надо делать изменения во всeм. Не только в тренерском цеху, а во всeм. Те люди, которые причастны к футболу, должны выполнять свою работу более квалифицированно», – сказал Сeмин.

  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Новый стартует 20 июля.
  • «Зенит» в 2025 году отпразднует 100-летие.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
Комментарии (12)
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Spartak_forv@
1721135019
Всем по Газпрому для правильного движения!И питерских людей для влияния в РПЛ
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MazaiNN
1721135837
Палыч это прежде всего Локомотив. А уж потом можно вспомнить и о сборной. Это Черчесов или Карпин тренер сборной а потом уже Спартак Сельта и т.д. А при упоминании о Семине Локо первое что на ум приходит. А по поводу им сказанного суть ниже изложили. Проблема соперников в разнице финансовых возможностей.
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FCSpartakM
1721140650
Когда футбол станет частным в стране, тогда это будет проблема конкурентов. А когда гос корпорация тратит, то это уже совсем другая история.
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k611
1721148336
Можно ли считать засилье бразильских футболистов правильным направлением вопрос дискуссионный.
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