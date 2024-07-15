Родри поделился эмоциями после победы Испании на Евро

Хавбек Испании Родри эмоционально высказался о победе над Англией (2:1) в финале Евро-2024.

«Наверное, это лучший день в моей карьере. Мы – чемпионы Европы, как бы трудно это ни далось. Мы стали самой успешной национальной командой в Европе. Предыдущие поколения проложили для нас эту дорогу. В спорте – как в жизни: когда отдаешь всего себя без остатка, это вознаграждается», – высказался Родри.

28-летний опорный хавбек Родри вышел в основе испанской сборной на финальный поединок против Англии. Футболист отыграл 45 минут и в перерыве был заменен. Сообщается, что игрок получил повреждение.

Всего на турнире полузащитник Ман Сити провел 6 игр. В них он сумел отметиться 1 забитым мячом.

УЕФА признал Родри лучшим футболистом турнира.

Следите за главными футбольными событиями в нашем боте!