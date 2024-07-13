Футболист сборной Испании ответил, сможет ли он выиграть «Золотой мяч»

Испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о том, сможет ли выиграть «Золотой мяч».

«Правда в том, что, на самом деле, мне всe равно. Я просто сосредоточен на победе в чемпионате Европы. Уже говорил, что предпочитаю, чтобы другие люди оценивали индивидуальный вклад [в футбол]. Я здесь с целью завоeвывать командные трофеи», – заявил Родри.