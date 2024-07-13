Футболист сборной Испании ответил, сможет ли он выиграть «Золотой мяч»

Испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о том, сможет ли выиграть «Золотой мяч».
«Правда в том, что, на самом деле, мне всe равно. Я просто сосредоточен на победе в чемпионате Европы. Уже говорил, что предпочитаю, чтобы другие люди оценивали индивидуальный вклад [в футбол]. Я здесь с целью завоeвывать командные трофеи», – заявил Родри.
- 28-летний испанец Родри, играющий на позиции опорного хавбека, защищает цвета «Манчестер Сити» с 2019 года.
- В майке английского коллектива футболист провел 257 поединков. В них он сумел записать на свой счет 26 голов и 30 голевых пасов.
- В завершившемся сезоне Родри поучаствовал в 50 играх, в которых ему удалось забить 9 раза и отдать 14 ассистов.
- В активе испанского хавбека 4 гола и 2 результативные передачи в 55 встречах за национальную команду.
Источник: City Xtra