Гвардиола назвал лучшего полузащитника в Европе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал Родри лучшим полузащитником в Европе. Испанец забил гол в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1).

«В данное время он лучший полузащитник в Европе. Надеюсь, он сможет добиться еще большего прогресса, но он и так выдающийся опорный полузащитник. Нам повезло, что клуб подписал этого игрока.

Когда Родри только пришел, он не был таким футболистом. Теперь он один из капитанов, игрок высшего класса», – сказал Гвардиола.

«Сити» подписал Родри в 2019 году за 70 млн евро.

Сейчас его рыночная цена 90 млн.

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