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    Гвардиола назвал лучшего полузащитника в Европе

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал Родри лучшим полузащитником в Европе. Испанец забил гол в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1).

    «В данное время он лучший полузащитник в Европе. Надеюсь, он сможет добиться еще большего прогресса, но он и так выдающийся опорный полузащитник. Нам повезло, что клуб подписал этого игрока.

    Когда Родри только пришел, он не был таким футболистом. Теперь он один из капитанов, игрок высшего класса», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» подписал Родри в 2019 году за 70 млн евро.
    • Сейчас его рыночная цена 90 млн.

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    Источник: Goal.com

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    20.09.2023 09:50
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