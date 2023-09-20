Гвардиола назвал лучшего полузащитника в Европе

Де Брейне
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал Родри лучшим полузащитником в Европе. Испанец забил гол в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1).
«В данное время он лучший полузащитник в Европе. Надеюсь, он сможет добиться еще большего прогресса, но он и так выдающийся опорный полузащитник. Нам повезло, что клуб подписал этого игрока.
Когда Родри только пришел, он не был таким футболистом. Теперь он один из капитанов, игрок высшего класса», – сказал Гвардиола.
- «Сити» подписал Родри в 2019 году за 70 млн евро.
- Сейчас его рыночная цена 90 млн.
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