Сборная Испании установила рекорд по забитым мячам на одном Евро

Испания оказалась сильнее Англии (2:1) в финале Евро-2024.

Испанцы обыграли англичан благодаря точным ударам Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля. Таким образом, коллектив Луиса де ла Фуэнты сумел забить 15 голов за 7 поединков турнира. Это новый рекорд чемпионатов Европы.

В 1-м раунде плей-офф испанцы разгромно обыграли Грузию (4:1).

В четвертьфинальной игре континентального первенства команда оказалась сильнее Германии (2:1).

В полуфинале «Фурия Роха» переиграла Францию Дидье Дешама (2:1).

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