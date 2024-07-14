Смолов объяснил возвращение в «Краснодар»

Нападающий Федор Смолов высказался о своем возвращении в «Краснодар».

«Из-за рубежа не было предложений. Было предложение от «Динамо», не смогли договориться. К «Краснодару» у меня всегда особые чувства, я рад вернуться. Первая мысль была, что всe создано для футбола.

Мы поговорили с супругой, она меня поддержала. Я ещe чувствую силы играть в футбол. Последние полгода в «Динамо» чувствовал, что не реализуюсь. Поэтому решили поехать, несмотря на все логистические ограничения.

Я готов конкурировать с Джоном Кордобой, иначе не поехал бы сюда», – сказал Смолов.