Смолов объяснил возвращение в «Краснодар»

Нападающий Федор Смолов высказался о своем возвращении в «Краснодар».
«Из-за рубежа не было предложений. Было предложение от «Динамо», не смогли договориться. К «Краснодару» у меня всегда особые чувства, я рад вернуться. Первая мысль была, что всe создано для футбола.
Мы поговорили с супругой, она меня поддержала. Я ещe чувствую силы играть в футбол. Последние полгода в «Динамо» чувствовал, что не реализуюсь. Поэтому решили поехать, несмотря на все логистические ограничения.
Я готов конкурировать с Джоном Кордобой, иначе не поехал бы сюда», – сказал Смолов.
- Форвард накануне забил «Зениту» в суперкубковом матче (2:4).
- Смолов в составе «Краснодара» дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.
- Федор играл в Европе за «Сельту» и «Фейеноорд».
Источник: «Чемпионат»