Смолов прокомментировал поражение «Краснодара» от «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался о поражении от «Зенита» (2:4) в суперкубковом матче.

Смолов забил гол.

«Провалили первый тайм. Сделали невынужденные ошибки, позволили «Зениту» выйти вперeд. С 0:3 с «Зенитом» тяжело отыгрываться. Во втором тайме удалось вернуться в игру, скрасить поражение, порадовали болельщиков двумя голами.

В первом тайме сыграли в тот футбол, который «Зенит» от нас ожидал, чем они и воспользовались – пространством, быстрые атаки», – сказал Смолов.