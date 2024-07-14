Смолов прокомментировал поражение «Краснодара» от «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался о поражении от «Зенита» (2:4) в суперкубковом матче.
- Смолов забил гол.
«Провалили первый тайм. Сделали невынужденные ошибки, позволили «Зениту» выйти вперeд. С 0:3 с «Зенитом» тяжело отыгрываться. Во втором тайме удалось вернуться в игру, скрасить поражение, порадовали болельщиков двумя голами.
В первом тайме сыграли в тот футбол, который «Зенит» от нас ожидал, чем они и воспользовались – пространством, быстрые атаки», – сказал Смолов.
- У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.
- Суперкубковый матч прошел в Волгограде.
Источник: «Чемпионат»