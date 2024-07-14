«Матч ТВ» снабдил трансляцию игры «Зенит» – «Краснодар» продвинутой графикой

«Матч ТВ» сделал шаг вперед в показе российского футбола. Теперь трансляции снабжены продвинутой графикой.

Современная тактическая графика была показана накануне в суперкубковом матче «Зенит» – «Краснодар» (4:2).

«Важный элемент суперкубкового матча – графические обновки.

Угловой «Зенита» в первом тайме – вуаля, и статистика по зонам подач в прошлом сезоне.

Одна из первых глубоких позиционных атак «Зенита» во втором тайме – и сразу входы в финальную треть до перерыва, показывающие игровые акценты.

Здесь коллег из Рустата и «Матч ТВ» можно только похвалить.

Небольшой шаг в сторону Примеры – абсолютно лучшей лиги по графике – сделан», – написал тактический эксперт Александр Дорский.

«Матч ТВ» эксклюзивно показывает российский футбол с 2015 года.

Однако холдинг потерял права на трансляцию еврокубков – они ушли Okko.

Скриншот эфира «Матч ТВ»