«Матч ТВ» снабдил трансляцию игры «Зенит» – «Краснодар» продвинутой графикой

«Матч ТВ» сделал шаг вперед в показе российского футбола. Теперь трансляции снабжены продвинутой графикой.
- Современная тактическая графика была показана накануне в суперкубковом матче «Зенит» – «Краснодар» (4:2).
«Важный элемент суперкубкового матча – графические обновки.
Угловой «Зенита» в первом тайме – вуаля, и статистика по зонам подач в прошлом сезоне.
Одна из первых глубоких позиционных атак «Зенита» во втором тайме – и сразу входы в финальную треть до перерыва, показывающие игровые акценты.
Здесь коллег из Рустата и «Матч ТВ» можно только похвалить.
Небольшой шаг в сторону Примеры – абсолютно лучшей лиги по графике – сделан», – написал тактический эксперт Александр Дорский.
- «Матч ТВ» эксклюзивно показывает российский футбол с 2015 года.
- Однако холдинг потерял права на трансляцию еврокубков – они ушли Okko.
Скриншот эфира «Матч ТВ»
Источник: телеграм-канал Александра Дорского