Смолов раскрыл детали ухода из «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал об уходе из «Динамо» после прошлого сезона.

У Смолова закончился контракт с москвичами.

«Я ушeл из «Динамо» без проблем и конфликтов. Поговорил с Марцелом, Дмитрием Александровичем Гафиным, написал сообщения руководству, с кем не виделся: Желько Бувачу, Павлу Пивоварову. Попрощался с ребятами, я на связи. Просто не договорились по условиям, и появился вариант с «Краснодаром», – сказал Смолов.