В «Ростове» высказались о будущем Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился информацией о будущем полузащитника Данила Глебова.
«У «Ростова» нет предложений по Глебову. Вопрос не состоит в том, за какую сумму мы готовы с ним расстаться. Вопрос стоит так: когда клуб и игрок получат достойное предложение. Только тогда может что-то состояться. На данный момент мы не готовы продавать Глебова», – заявил Рыскин.
- 24-летний российский опорный хавбек Данил Глебов представляет цвета «Ростова» с 2019 года.
- В майке южного коллектива россиянин провел 168 встреч. В них футболист смог записать в свой актив 11 голов и 16 голевых передач.
- В завершившемся сезоне Данил отметился 2 мячами и 2 ассистами в 39 поединках во всех соревнованиях.
- В активе Глебова 12 игр за сборную России.
- Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что Глебова в своей команде хочет видеть «Зенит» из Санкт-Петербурга.
- В завершившемся розыгрыше РПЛ «Ростов» Валерия Карпина заработал 43 турнирных балла. Это позволило коллективу занять 7-ю строчку в таблице.
Источник: Sport24