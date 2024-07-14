В «Ростове» высказались о будущем Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился информацией о будущем полузащитника Данила Глебова.

«У «Ростова» нет предложений по Глебову. Вопрос не состоит в том, за какую сумму мы готовы с ним расстаться. Вопрос стоит так: когда клуб и игрок получат достойное предложение. Только тогда может что-то состояться. На данный момент мы не готовы продавать Глебова», – заявил Рыскин.