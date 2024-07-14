Агуэро назвал главных претендентов на «Золотой мяч»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением по поводу фаворитов на «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

«Винисиус не провалил Кубок Америки – просто у Бразилии тяжелые времена. Завершившейся сезон Вини провел невероятно. Он был лучше Мбаппе. Я не говорю, что бразилец сильнее Килиана в целом, но в предыдущем сезоне он преуспел больше.

Беллингем тоже сыграл ключевую роль в достижениях «Реала». Мне нравится этот игрок, и я бы предпочел, чтобы «Золотой мяч» достался англичанину, но стоит признать, что Винисиус провел сезон лучше», – заявил Агуэро.