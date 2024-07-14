Агуэро назвал главных претендентов на «Золотой мяч»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением по поводу фаворитов на «Золотой мяч» по итогам 2024 года.
«Винисиус не провалил Кубок Америки – просто у Бразилии тяжелые времена. Завершившейся сезон Вини провел невероятно. Он был лучше Мбаппе. Я не говорю, что бразилец сильнее Килиана в целом, но в предыдущем сезоне он преуспел больше.
Беллингем тоже сыграл ключевую роль в достижениях «Реала». Мне нравится этот игрок, и я бы предпочел, чтобы «Золотой мяч» достался англичанину, но стоит признать, что Винисиус провел сезон лучше», – заявил Агуэро.
- 21-летний англичанин Джуд Беллингем, играющий на позиции центрального хавбека, представляет цвета «Реала» с 2023 года.
- В минувшем сезоне англичанин поучаствовал в 42 поединках за испанский клуб. В них игроку удалось записать на свой счет 23 гола и 13 ассистов. В первый же сезон Джуд выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.
- Беллингем готовится к финалу Евро-2024. В решающем поединке за трофей Англия сразится с Испаний.
- Бразильский вингер Винисиус в завершившемся сезоне набрал 24+11 по системе «гол плюс пас» в 39 играх за «Реал».
- Новичок мадридцев Килиан Мбаппе забил 44 мяча и отдал 10 голевых пасов в 48 матчах за «ПСЖ»
Источник: «Бомбардир»