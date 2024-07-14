Генич отреагировал на результативность матча «Зенит» — «Краснодар» на фоне игр Евро-2024

Известный телекомментатор Константин Генич высказался по поводу результативности суперкубкового матча «Зенит» – «Краснодар» (4:2).
«На Евро-2024 такой результативностью и не пахнет», – отметил Генич.
- «Зенит» и «Краснодар» порадовали болельщиков большим количеством забитых мячей.
- В суперкубковом поединке было забито 6 мячей.
- «Зенит» Сергея Семака завоевал очередной трофей. В активе Семака 13 трофеев в качестве рулевого невского коллектива.
- «Краснодар» за 16 лет не выиграл ни одного трофея.
Источник: Telegram-канал Константина Генича