Аршавин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу победы петербургского клуба над «Краснодаром» (4:2) в суперкубковом матче.
«Зенит» в первые минуты матча вкатывался и смотрел, на что способен соперник. На этом отрезке был виден класс «Зенита». У команды был очень большой запас. Если честно, трофей уже можно было в перерыве отдать «Зениту». Потом команда из Санкт‐Петербурга просто контролировала игру», – отметил Аршавин.
- «Зенит» сумел завоевать очередной титул.
- В поединке за Суперкубок был обыгран «Краснодар» Мурада Мусаева.
- Уже после первой половины встречи на табло арены в Волгограде горели 3:0 в пользу дружины Сергея Семака. Точными ударами отметились Родригао, Вендел и Максим Глушенков.
- Во втором тайме кубанский клуб попытался вернуть интригу. Счет 3:1 сделал Никита Кривцов. Но «Зенит» быстро забил 4-й. Снова забил Глушенков.
- Окончательный счет в игре установил Федор Смолов. Это первый гол форварда после возвращения в стан южан.
Источник: «Матч ТВ»