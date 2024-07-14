Аршавин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу победы петербургского клуба над «Краснодаром» (4:2) в суперкубковом матче.

«Зенит» в первые минуты матча вкатывался и смотрел, на что способен соперник. На этом отрезке был виден класс «Зенита». У команды был очень большой запас. Если честно, трофей уже можно было в перерыве отдать «Зениту». Потом команда из Санкт‐Петербурга просто контролировала игру», – отметил Аршавин.