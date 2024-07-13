Аршавин ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул РПЛ с «Зенитом»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин оценил чемпионские перспективы «Спартака».

– «Спартак» сейчас кажется претендентом хотя бы на борьбу с «Зенитом»?

– Пока нет, но от «Спартака» мало что слышно и видно. Обычно все наоборот, новости о «Спартаке» везде. Сейчас все тихо и спокойно, и это даже подозрительно.

– У «Спартака» как будто бы есть резерв и даже два состава. А чего не хватает для того, чтобы побороться хотя бы за тройку?

– За тройку лидеров РПЛ они могут побороться. Мне кажется, им качества не хватает, звезд нет, как Квинси Промес. Квинси был одной звездой, а теперь и его нет. Таких, как Промес, нужно хотя бы три человека в составе.