Аршавин ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул РПЛ с «Зенитом»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин оценил чемпионские перспективы «Спартака».
– «Спартак» сейчас кажется претендентом хотя бы на борьбу с «Зенитом»?
– Пока нет, но от «Спартака» мало что слышно и видно. Обычно все наоборот, новости о «Спартаке» везде. Сейчас все тихо и спокойно, и это даже подозрительно.
– У «Спартака» как будто бы есть резерв и даже два состава. А чего не хватает для того, чтобы побороться хотя бы за тройку?
– За тройку лидеров РПЛ они могут побороться. Мне кажется, им качества не хватает, звезд нет, как Квинси Промес. Квинси был одной звездой, а теперь и его нет. Таких, как Промес, нужно хотя бы три человека в составе.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
- «Зенит» выиграл 6 подряд титулов РПЛ.
- Сезон стартует 20 июля.
Источник: «Комсомольская правда»