Аршавин сравнил финансовые возможности «Зенита» и «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что «Спартак» не уступает петербургскому клубу по финансам.
– С «Зенитом» реально конкурировать на трансферном рынке?
– Почему нет? «Спартак» может себе это позволить.
Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у «Зенита». Они могут покупать игроков, которых хотят.
- Этим летом петербуржцы уже оформили 4 сделки.
- Новичками команды стали защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, нападающий Максим Глушенков, вратарь Евгений Латышонок.
- За всех суммарно «Зенит» заплатил 12,86 млн евро.
Источник: «Комсомольская правда»