Аршавин сравнил финансовые возможности «Зенита» и «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что «Спартак» не уступает петербургскому клубу по финансам.

– С «Зенитом» реально конкурировать на трансферном рынке?

– Почему нет? «Спартак» может себе это позволить.

Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у «Зенита». Они могут покупать игроков, которых хотят.