Аршавин дал оценку действиям «Зенита» на трансферном рынке

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что клуб руководствуется необходимостью усиления проблемных позиций при совершении сделок на трансферном рынке.

– Нет ли ощущения, что в период ожидания нового сезона РПЛ все смирились с очередным чемпионством «Зенита»? Клуб берет новичков, а конкуренты как бы говорят – пацаны, мы поняли, подойдем через год.

– Не знаю. Это надо у конкурентов спросить. «Зенит», на мой взгляд, делает все правильно. Усиливает те позиции, которые были проблемными.

– Но при этом ослабляет и конкурентов. Глушенков в прошлом году дважды прибил «Зенит», его забрали.

– Думаю, его взяли не из-за того, что он прибил «Зенит». Думаю, он второй лучший футболист прошлого года. Взяли его из-за того, что он хороший игрок. А как делает «Бавария»? Всех берет у «Боруссии» Дортмунд, и ничего страшного.

– Видите хоть у кого-то шансы побороться с «Зенитом», как поборолся в прошлом сезоне «Краснодар» и «Динамо»?

– На данный момент бороться будет трудно. Но все может поменяться. Может быть, «Краснодар» совершит покупки или «Спартак». Или у «Краснодара» Козлов начнет феерить. Все возможно.

В текущее межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: голкипер Евгений Латышонок из «Балтики», защитники Сергей Волков из «Краснодара» и Юрий Горшков из «Крыльев Советов», а также атакующий полузащитник Максим Глушенков из «Локомотива». Также клуб выкупил у красно-зеленых нападающего Вильсона Изидора.

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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