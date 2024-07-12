«Зенит» готов расстаться с Клаудиньо после матча с «Краснодаром»

«Зенит» проинформировал «Фламенго», что готов продать полузащитника Клаудиньо за 18 миллионов евро. По данным Mengão Na Veia, петербуржцы предупредили бразильский клуб, что готовы к завершению переговоров только после матча OLIMPBET Суперкубка России c «Краснодаром».

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде и начнется в 20:30 мск.

27-летний Клаудиньо выступает за петербуржцев с августа 2021 года.

В минувшем сезоне он провел за «Зенит» 43 матча, забил 5 голов, отдал 9 передач.