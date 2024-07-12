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  • «Зенит» готов расстаться с Клаудиньо после матча с «Краснодаром»

«Зенит» готов расстаться с Клаудиньо после матча с «Краснодаром»

12 июля 2024, 09:12
15

«Зенит» проинформировал «Фламенго», что готов продать полузащитника Клаудиньо за 18 миллионов евро. По данным Mengão Na Veia, петербуржцы предупредили бразильский клуб, что готовы к завершению переговоров только после матча OLIMPBET Суперкубка России c «Краснодаром».

  • Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде и начнется в 20:30 мск.
  • 27-летний Клаудиньо выступает за петербуржцев с августа 2021 года.
  • В минувшем сезоне он провел за «Зенит» 43 матча, забил 5 голов, отдал 9 передач.

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Источник: страница Mengão Na Veia в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Краснодар Зенит Фламенго Клаудиньо
Комментарии (15)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1720765706
ФК Газпром вместоодного бразильца приобретёт другого
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ziborock
1720765920
Купили за 15, выплатили 12 зарплаты (не считая бонусов) и потом нам бом-жи будут говорить о выгодной продаже!)))
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Вомбат
1720770075
Его и после матча не продадут. То, что Фламенго якобы согласился выложить за Клаудино 18 млн евро - агентские игры. Никогда в истории за такие деньги Фламенго игроков не покупал. Только продавал.
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Garrincha58
1720775537
млять вы тут все финансисты собрались какое вам сраное дело до денег кто сколько и за сколько продал купил ваше дело тут никакое обсуждайте кто как играет кто плохо кто хорошо или ума нет считайте свои сколько в матрасе или сколько на сберкнижке
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alefreddy
1720776302
посыпались бразильцы на Родину тянет
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ScarlettOgusania
1720788501
если сыграет Одуван плохо на Суперкубок бразилы ещё и скидку потребуют за него за спасение из "золотой клетки" Миллера)
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Ziklop
1720805650
состав на игру уже понятен! пять защитников и бразильцы. Семак никакой мысли!
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paracetamol
1720849360
Дешево, что-то!
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