Семак оценил «Зенит» и «Краснодар» перед матчем OLIMPBET Суперкубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем OLIMPBET Суперкубка России высказался о состоянии своей команды и соперника – «Краснодара».

– Предыдущий Суперкубок получился не совсем зрелищным, 0:0 в первом тайме, игроки были не в лучших кондициях. Как сейчас оцените состояние команды?

– Действительно, в прошлом году сыграли не лучший наш матч. Это касалось и функциональной готовности, и качества игры. Она у нас не получилась такой, как мы хотели. Но это нормально для начала сезона. И предыдущие матчи иногда складывались хорошо с точки зрения движения и качества, иногда нет.

Ещe раз повторюсь, это нормально для команды, которая только втягивается в сезон. Что касается предстоящей встречи, то предположить что-либо очень сложно, потому что не хватает, безусловно, и игровой практики. Сыграли по одному полноценному матчу. И то, далеко не все.

Говорить о том, что команда находится в хорошей форме не стоит, но на сегодняшний день она в достаточном функциональном состоянии, чтобы сыграть 90 минут. Большинство игроков на это способны.

– Ваше мнение о нынешнем «Краснодаре» и о том, что у них пропустит матчи лучший бомбардир Джон Кордоба, который не успевает вернуться после Кубка Америки? Что скажете об этой команде, как она успела измениться за этот короткий летний перерыв?

– «Краснодар» незначительно изменился. За исключением трeх легионеров, которые играют на Кубке Америки. Остальные все в строю. Кого-то отдали, кто-то пришел, кто-то ушел. Но изменения небольшие.

Конечно, появление Федора Смолова – большой плюс для команды. Этот игрок может играть и центрального нападающего, и второго нападающего. Если вместе с Кордобой, то он, безусловно, добавит вариативности. Игрок, который умеет забивать. Конечно, это серьeзное усиление.

То же самое можно сказать о Викторе Са, который адаптировался и провeл какое-то время. И Са, и Батчи – игроки быстрые и техничные. Вся группа атаки выглядит очень мощно. Команда, которая долгое время лидировала в прошлом чемпионате России, заняла второе место вслед за нами.

Будет встреча двух самых сильных клубов. Конечно, играть против «Краснодара» всегда интересно. Посмотрим, кто в каком состоянии. Как сложится игра предположить очень сложно ввиду отсутствия официальных матчей.