Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак оценил «Зенит» и «Краснодар» перед матчем OLIMPBET Суперкубка России

Семак оценил «Зенит» и «Краснодар» перед матчем OLIMPBET Суперкубка России

11 июля 2024, 15:52
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем OLIMPBET Суперкубка России высказался о состоянии своей команды и соперника – «Краснодара».

– Предыдущий Суперкубок получился не совсем зрелищным, 0:0 в первом тайме, игроки были не в лучших кондициях. Как сейчас оцените состояние команды?

– Действительно, в прошлом году сыграли не лучший наш матч. Это касалось и функциональной готовности, и качества игры. Она у нас не получилась такой, как мы хотели. Но это нормально для начала сезона. И предыдущие матчи иногда складывались хорошо с точки зрения движения и качества, иногда нет.

Ещe раз повторюсь, это нормально для команды, которая только втягивается в сезон. Что касается предстоящей встречи, то предположить что-либо очень сложно, потому что не хватает, безусловно, и игровой практики. Сыграли по одному полноценному матчу. И то, далеко не все.

Говорить о том, что команда находится в хорошей форме не стоит, но на сегодняшний день она в достаточном функциональном состоянии, чтобы сыграть 90 минут. Большинство игроков на это способны.

– Ваше мнение о нынешнем «Краснодаре» и о том, что у них пропустит матчи лучший бомбардир Джон Кордоба, который не успевает вернуться после Кубка Америки? Что скажете об этой команде, как она успела измениться за этот короткий летний перерыв?

«Краснодар» незначительно изменился. За исключением трeх легионеров, которые играют на Кубке Америки. Остальные все в строю. Кого-то отдали, кто-то пришел, кто-то ушел. Но изменения небольшие.

Конечно, появление Федора Смолова – большой плюс для команды. Этот игрок может играть и центрального нападающего, и второго нападающего. Если вместе с Кордобой, то он, безусловно, добавит вариативности. Игрок, который умеет забивать. Конечно, это серьeзное усиление.

То же самое можно сказать о Викторе Са, который адаптировался и провeл какое-то время. И Са, и Батчи – игроки быстрые и техничные. Вся группа атаки выглядит очень мощно. Команда, которая долгое время лидировала в прошлом чемпионате России, заняла второе место вслед за нами.

Будет встреча двух самых сильных клубов. Конечно, играть против «Краснодара» всегда интересно. Посмотрим, кто в каком состоянии. Как сложится игра предположить очень сложно ввиду отсутствия официальных матчей.

  • Матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в Волгограде 13 июля и начнется в 20:30 мск.
  • В прошлом сезоне петербуржцы выиграли этот трфоей, победив ЦСКА (0:0, по пенальти 5:4).

Еще по теме:
Губерниев – о Глушенкове: «Его бездарно профукал московский «Спартак» 7
Шалимов: «Голевой комбинации «Зенита» против «Краснодара» надо хлопать стоя пять минут» 1
Мостовой высказался о работе Мусаева после поражения «Краснодара» от «Зенита» 4
Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1720702892
Стыдно и за коров и за помойку!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1720704802
Без Кордобы Краснодар будет как бык без рогов.
Ответить
...короче
1720704962
...а мог бы и короче - "Всё может быть!"...
Ответить
Цугундeр
1720709816
Водил меня Серёга. На выставку Ван Гога. Там было тёлок много. И нервы, как канат.... На OLIMPBETе , нах И в ох.уительных штанах!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1720710464
Самый ссыкливый тренер РПЛ
Ответить
sherrbakiw
1720710597
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
Ответить
subbotaspartak
1720712857
"Но это нормально для начала сезона" - всегда есть отговорка.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1720722787
ФК Газпром стремится к победе в год столетия Зенита, не имея в основе ни одного зенитовского воспитанника
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
2
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+