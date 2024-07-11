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  • «Зенит» одобрил продажу Клаудиньо: условия сделки с «Фламенго»

«Зенит» одобрил продажу Клаудиньо: условия сделки с «Фламенго»

11 июля 2024, 11:51
10

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо продолжит карьеру во «Фламенго».

Петербургский клуб заработает на продаже игрока 18 миллионов евро и получит приоритетное право покупки 17-летнего хавбека Лорана.

«Бразильцы сделали первое предложение о покупке за 15 млн евро, «Зенит» обозначил цену в 20. Сейчас стороны близки к закрытию сделки за 18 млн.

Переговоры идут о выплатах несколькими траншами. Плюс к этому «Зенит» получит приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника «Фламенго» Лорана.

Сам Клаудиньо уже согласовал условия личного контракта с «Фламенго». «Зенит» готов отпустить бразильского полузащитника после покупки Максима Глушенкова», – сообщил источник.

  • 27-летний Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
  • Его статистика: 104 матча, 20 голов и 26 ассистов.
  • В феврале 2023-го бразилец получил гражданство РФ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Клаудиньо
Комментарии (10)
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Цугундeр
1720689361
Красивые мутки на бумаге . Хотя , процент ошибок невелик. Хорошая , крепкая фирма.) Главное ,чтобы Клаве было хорошо. Мавр сделал .., мавр может уйти куда хотел.
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Garrincha58
1720689677
всё Зенит ещё хуже будет играть и забивать тем более, а тренер будет говорить мол ушёл Клаудиньо и мы никак не можем ему найти замену, как это было в прошлом году про Малкома так что этому физруку выгодно продать основного игрока будет отмазка за плохую игру
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Taps
1720690628
Продили - и хорошо. Больно шебутной и неуравновешенный человек.
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FCSpartakM
1720696446
Опять впаривают какой-то неликвид , чтобы лишнего не платить))Ничему жизнь не учит) Не будут бразильцы отдавать часть прав или отдавать в аренду с правом выкупа молодого, если в нем есть талант. Ну хоть зарплату смуглого отобьют немножко)
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odessakmv
1720744365
у СБСа случится истерика: одной бразильянкой станет меньше
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Evgenijgerasimov607@gmail
1720753934
Одним россиянином меньше будет
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