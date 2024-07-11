«Зенит» одобрил продажу Клаудиньо: условия сделки с «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо продолжит карьеру во «Фламенго».
Петербургский клуб заработает на продаже игрока 18 миллионов евро и получит приоритетное право покупки 17-летнего хавбека Лорана.
«Бразильцы сделали первое предложение о покупке за 15 млн евро, «Зенит» обозначил цену в 20. Сейчас стороны близки к закрытию сделки за 18 млн.
Переговоры идут о выплатах несколькими траншами. Плюс к этому «Зенит» получит приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника «Фламенго» Лорана.
Сам Клаудиньо уже согласовал условия личного контракта с «Фламенго». «Зенит» готов отпустить бразильского полузащитника после покупки Максима Глушенкова», – сообщил источник.
- 27-летний Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
- Его статистика: 104 матча, 20 голов и 26 ассистов.
- В феврале 2023-го бразилец получил гражданство РФ.
Источник: «Р-Спорт»