Суарес разнес футболистов сборной Колумбии после вылета с Кубка Америки: «Раздражает, как они пускают слюни»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес остался недоволен поведением игроков сборной Колумбии в матче 1/2 финала Кубка Америки.

Колумбийцы выиграли со счетом 1:0.

В финале они встретятся с Аргентиной.

После финального свистка произошла драка между уругвайскими футболистами и колумбийскими фанатами.

Сам Суарес по окончании матча выяснял отношения с Мигелем Борхой.

«Всегда происходят стычки, звучат какие-то слова, все что угодно. Но больше всего раздражает то, как они пускают слюни, празднуют – это не имеет никакого смысла.

Мы выбили Бразилию из турнира, и никто не прошел мимо бразильских игроков. Наоборот, мы пошли и поприветствовали их. Мы коллеги на поле.

Мы знаем эмоции, которые испытываешь, когда проигрываешь. Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается», – сказал Суарес.

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