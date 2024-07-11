Соболева оштрафовали за тонировку Гелендвагена – ему грозит 15 суток ареста

Нападающий «Спартака» Александр Соболев понес административное наказание.

Его оштрафовали на 500 рублей за плотную тонировку на передних боковых стеклах автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen.

Полицейские остановили футболиста 2 июля на Воробьевых горах в Москве.

Соболев должен убрать пленку с автомобиля. В противном случае ему грозит 15 суток ареста за неповиновение правоохранителям.