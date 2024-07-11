«Боруссия» Дортмунд требует от «Челси» 30 миллионов евро за своего форварда

Немецкий нападающий Боруссии Дортмунд Карим Адейеми может перебраться в Англию.
По сведениям СМИ, «Челси» и дортмундская «Боруссия» обсуждают детали потенциальной сделки. Немецкий клуб хочет выручить на своего игрока не менее 30 миллионов евро. Сам футболист готов рассмотреть предложения англичан.
- Карим Адейеми представляет цвета «Боруссии» с 2022 года.
- В майке дортмундского коллектива футболист сыграл 66 матчей, в которых сумел забить 14 голов и оформить 8 голевых передач.
- В завершившемся сезоне немец записал в свой актив 5 мячей и 2 ассиста в 34 поединках.
- На счету Адейеми 4 игры за сборную Германии.