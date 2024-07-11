«Боруссия» Дортмунд требует от «Челси» 30 миллионов евро за своего форварда

Немецкий нападающий Боруссии Дортмунд Карим Адейеми может перебраться в Англию.

По сведениям СМИ, «Челси» и дортмундская «Боруссия» обсуждают детали потенциальной сделки. Немецкий клуб хочет выручить на своего игрока не менее 30 миллионов евро. Сам футболист готов рассмотреть предложения англичан.