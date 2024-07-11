Гендиректор «Локомотива» высказался о стратегии клуба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о стратегии развития столичного клуба.

«Локомотив» – это клуб с очень богатой историей и традицией. Мы ощущаем себя молодой командой. По прошедшему сезону мы самая молодая команда РПЛ. У нас много доморощенных воспитанников. Мы не боимся рисковать и хотим играть в футбол», – высказался Леонченко.