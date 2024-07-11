Гендиректор «Локомотива» высказался о стратегии клуба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о стратегии развития столичного клуба.
«Локомотив» – это клуб с очень богатой историей и традицией. Мы ощущаем себя молодой командой. По прошедшему сезону мы самая молодая команда РПЛ. У нас много доморощенных воспитанников. Мы не боимся рисковать и хотим играть в футбол», – высказался Леонченко.
- В завершившемся розыгрыше РПЛ «Локомотив» сумел занять 4-е место Команда набрала 53 турнирных балла.
- Руководит столичным коллективом Михаил Галактионов.
- Средний возраст «Локомотива» – 24,4. По этому показателю клуб находится на первом месте среди всех команд РПЛ.
- В Локомотиве играют 19-летние Сергей Пиняев и Алексей Батраков. Также состав клуба пополнил 19-летний Никита Салтыков.
- Последний раз Локомотив становился чемпионом России в сезоне – 2017/2018. Последний трофей – Кубок России в сезоне 2020/2021.
Источник: «Чемпионат»