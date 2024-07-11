Англия повторила достижение сборной СССР

Сборная Англии в полуфинале Евро-2024 оказалась сильнее Нидерландов (2:1).

Англичане снова вышли в финал континентального первенства, где сыграют с Испанией. На Евро-2020 коллектив Гарета Саутгейта в решающем поединке за трофей уступил Италии (1:1, 2-3 пен.).

Таким образом, англичане выходят в финал на втором турнире подряд. Это повторение достижения сборных Испании (2008, 2012), СССР (1960, 1964) и Германии (1972, 1976 и 1980, а также 1992 и 1996).

На Евро в Германии англичане провели 6 поединков.

В них дружина Гарета Саутгейта одержала 4 победы. Также в активе английской сборной 2 ничьих.

В полуфинале Англии удалось вырвать победу у сборной Нидерландов, забив в самой концовке поединка.

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