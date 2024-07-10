Титов высказался о серии чемпионств «Зенита»: «Мне все равно»

Легендарный футболист «Спартака» Егор Титов поделился отношением к победной серии «Зенита».

«Станет ли для меня трагедией, если «Зенит» обойдет «Спартак» по числу чемпионств подряд? Нет. Мне глубоко всe равно. Я своe выиграл. Звезда, которая дается за пять чемпионств – одна моя. Я выиграл шесть чемпионств», – заявил Титов.