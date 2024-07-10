Титов высказался о серии чемпионств «Зенита»: «Мне все равно»

Легендарный футболист «Спартака» Егор Титов поделился отношением к победной серии «Зенита».
«Станет ли для меня трагедией, если «Зенит» обойдет «Спартак» по числу чемпионств подряд? Нет. Мне глубоко всe равно. Я своe выиграл. Звезда, которая дается за пять чемпионств – одна моя. Я выиграл шесть чемпионств», – заявил Титов.
- «Зенит» готовится к поединку за Суперкубок с «Краснодаром».
- В завершившемся сезоне коллектив с берегов Невы забрал все трофеи. В Суперкубке был обыгран ЦСКА (0:0, 5-4 пен.). В РПЛ петербуржцы снова финишировали на 1-м месте, заработав 57 турнирных баллов. А в финале Кубка команда Сергея Семака оказалась сильнее «Балтики» Сергея Игнашевича (2:1).
- «Зенит» выигрывает чемпионат России в 6-й раз подряд. Это повторение рекорда «Спартака».
Источник: «РБ Спорт»