Талалаев назвал причину поражения Франции от Испании

Известный российский тренер Андрей Талалаев поделился взглядом на исход полуфинального поединка Евро-2024 Испания – Франция (2:1).
«Ольмо на этом чемпионате ярок, почти как Гакпо. Давайте Ямаля захваливать не будем... Молодой, перспективный. У французов на этом турнире недоработали ни Гризманн, ни Мбаппе. Как можно в полуфинале выходить и из девяти стандартных положений не создать ни одного опасного момента? У французов не было связующего звена между линиями», – пояснил Талалаев.
- Испания уверенно вышла в финал Евро.
- Дружина Луиса де ла Фуэнты оказалась сильнее Франции. Именно французы забили первыми. Сделал это Рандаль Коло Муани.
- Но испанцам удалось довольно быстро перевернуть ход поединка. 16-летний Ламин Ямаль установил равенство на табло.
- Вывел вперед испанцев атакующий хавбек Дани Ольмо. В оставшееся время испанцы уверенно довели матч до победы.
- В решающем поединке за трофей Испания сразится с победителем пары Англия – Нидерланды.
Источник: «Матч ТВ»