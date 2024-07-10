Талалаев назвал причину поражения Франции от Испании

Известный российский тренер Андрей Талалаев поделился взглядом на исход полуфинального поединка Евро-2024 Испания – Франция (2:1).

«Ольмо на этом чемпионате ярок, почти как Гакпо. Давайте Ямаля захваливать не будем... Молодой, перспективный. У французов на этом турнире недоработали ни Гризманн, ни Мбаппе. Как можно в полуфинале выходить и из девяти стандартных положений не создать ни одного опасного момента? У французов не было связующего звена между линиями», – пояснил Талалаев.