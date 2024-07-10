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Винисиус прокомментировал вылет Бразилии с Кубка Америки-2024

10 июля 2024, 01:51

Нападающий Бразилии Винисиус поделился мыслями по поводу вылета команды с Кубка Америки-2024.

«Кубок Америки завершeн. Пришло время задуматься и справиться с неудачей. Чувство разочарования наступило снова. Опять пенальти. Мне не удалось избежать двух жeлтых карточек. Я наблюдал за вылетом команды со стороны. На этот раз это моя вина. Прошу прощения за это.

Я умею прислушиваться к критике, и самая жeсткая критика, поверьте, идeт изнутри. К счастью, мой путь в сборной только начинается. Вместе с партнeрами у меня ещe будет шанс привести нашу сборную к месту, которого она заслуживает!» – заявил Винисиус.

  • Бразилия провалила турнир в США. Команда с большим трудом вышла из группы, заняв 2-е место. В первом же раунде плей-офф бразильцы не справились с Уругваем Марсело Бьелсы (0:0, 2-4 пен.)
  • Винисиус – главная звезда нынешний бразильской сборной. На турнире игрок «Реала» провел всего 3 поединка. В них звездный нападающий сумел забить 2 гола.
  • Игру плей-офф против уругвайцев Винисиус пропускал. Он получил 2 желтые карточки в группе.
  • Всего в активе футболиста 5 голов в 34 матчах в майке сборной Бразилии.
  • В минувшем сезоне Винисиус помог «Реалу» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. В 39 играх за мадридский коллектив бразилец забил 11 голов и 11 раз ассистировал партнерам по команде.

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Источник: Социальные сети Винисиуса
Кубок Америки Бразилия Винисиус
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