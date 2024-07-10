Винисиус прокомментировал вылет Бразилии с Кубка Америки-2024

Нападающий Бразилии Винисиус поделился мыслями по поводу вылета команды с Кубка Америки-2024.

«Кубок Америки завершeн. Пришло время задуматься и справиться с неудачей. Чувство разочарования наступило снова. Опять пенальти. Мне не удалось избежать двух жeлтых карточек. Я наблюдал за вылетом команды со стороны. На этот раз это моя вина. Прошу прощения за это.

Я умею прислушиваться к критике, и самая жeсткая критика, поверьте, идeт изнутри. К счастью, мой путь в сборной только начинается. Вместе с партнeрами у меня ещe будет шанс привести нашу сборную к месту, которого она заслуживает!» – заявил Винисиус.