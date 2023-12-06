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Игрок «Реала» стал послом ООН по вопросам прав человека

6 декабря 2023, 07:51
3

Бразильский нападающий мадридского «Реала» 23-летний Винисиус Жуниор объявил, что стал послом ООН по вопросам прав человека.

«Для меня этот год стал ярким напоминанием о том, что нам предстоит еще долгий путь к искоренению предрассудков в спорте и обществе. Я считаю, что антирасистское образование должно быть в центре наших усилий по продвижению равенства и прав человека во всем мире.

Вот почему я очень рад объявить о своей новой роли посла ООН по правам человека. Роль, которую я возьму на себя с гордостью, волнением и ответственностью. Давайте сделаем спорт настоящей моделью инклюзивности, свободной от расизма и дискриминации. Настал момент объединиться», – написал Винисиус.

  • Бразильский футболист несколько раз становился жертвой расистстких оскорблений со стороны болельщиков.
  • Винисиус перешел в «Реал» из бразильского «Фламенго» в 2018 году.
  • В составе мадридцев Винисиус стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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Источник: Страница Винисиуса Жуниора в соцсети X
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (3)
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моэм
1701840445
Права человека стали выше права бога .... бог в нашем мире стал бесправен..... а после благословения однополых браков , папа Римский стал Антихристом ....неужели и вправду впереди апокалипсис ??
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Skull_Boy
1701840834
Повелитель банана
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JIEGEHDA
1701844624
Бред полный . То есть условный Вини ненавидит Валенсию , и в следущий раз в случае спорных решений будет трактовать против данных игроков и таких пол Ла Лиги . Ведь Винисиус сам играет так что его ненавидят . А итоге вместо антирасизма получится зарасизм . Так как сейчас начнется бунт . Это всё равно как в условной Польше назначить русского министра .
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