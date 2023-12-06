Игрок «Реала» стал послом ООН по вопросам прав человека

Бразильский нападающий мадридского «Реала» 23-летний Винисиус Жуниор объявил, что стал послом ООН по вопросам прав человека.

«Для меня этот год стал ярким напоминанием о том, что нам предстоит еще долгий путь к искоренению предрассудков в спорте и обществе. Я считаю, что антирасистское образование должно быть в центре наших усилий по продвижению равенства и прав человека во всем мире.

Вот почему я очень рад объявить о своей новой роли посла ООН по правам человека. Роль, которую я возьму на себя с гордостью, волнением и ответственностью. Давайте сделаем спорт настоящей моделью инклюзивности, свободной от расизма и дискриминации. Настал момент объединиться», – написал Винисиус.