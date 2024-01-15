Винисиус показал скамейке «Барсы» провокационный жест в Эль Класико

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1) показал скамейке каталонской команды провокационный жест во втором тайме.
Бразилец препирался с запасными «блауграны», недовольными его радостной реакцией на удаление защитника сине-гранатовых Рональда Араухо на 71-й минуте, и показал им на пальцах текущий счет матча 4:1.
- Араухо получил красную карточку от судьи Хуана Мартинеса Мунуэры после второй желтой.
- Винисиус забил три гола в первом тайме. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго на 64-й минуте. У «Барселоны» в первой половине отличился Роберт Левандовски.
- Матч прошел в Саудовской Аравии.