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    • Винисиус показал скамейке «Барсы» провокационный жест в Эль Класико

    Винисиус показал скамейке «Барсы» провокационный жест в Эль Класико

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1) показал скамейке каталонской команды провокационный жест во втором тайме.

    Бразилец препирался с запасными «блауграны», недовольными его радостной реакцией на удаление защитника сине-гранатовых Рональда Араухо на 71-й минуте, и показал им на пальцах текущий счет матча 4:1.

    • Араухо получил красную карточку от судьи Хуана Мартинеса Мунуэры после второй желтой.
    • Винисиус забил три гола в первом тайме. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго на 64-й минуте. У «Барселоны» в первой половине отличился Роберт Левандовски.
    • Матч прошел в Саудовской Аравии.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1705301126
    Эти жесты, вражда не к чему. Нужно соревноваться на поле, а вне поля вы коллеги и должны быть нормальные отношения, профессиональная солидарность.
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    lek!
    1705306407
    Мои поздравления Реалу , Барса увы не о чем. У Хави не получается , да и с финансами полная опа.
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