Винисиус показал скамейке «Барсы» провокационный жест в Эль Класико

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1) показал скамейке каталонской команды провокационный жест во втором тайме.

Бразилец препирался с запасными «блауграны», недовольными его радостной реакцией на удаление защитника сине-гранатовых Рональда Араухо на 71-й минуте, и показал им на пальцах текущий счет матча 4:1.

Араухо получил красную карточку от судьи Хуана Мартинеса Мунуэры после второй желтой.

Винисиус забил три гола в первом тайме. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго на 64-й минуте. У «Барселоны» в первой половине отличился Роберт Левандовски.

Матч прошел в Саудовской Аравии.