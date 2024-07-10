Дешам прокомментировал вылет сборной Франции с Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги проигранного матча с Испанией.

Французы уступили со счетом 1:2 в полуфинале Евро-2024.

«Нам противостояла очень хорошая команда. Испания сегодня это доказала. Нам посчастливилось открыть счет, но соперник создал нам проблемы за счет лучшего контроля мяча.

Испанцы показали свое мастерство. Мы немного опаздывали и, вероятно, были недостаточно свежими. Это привело к техническим ошибкам, особенно в построении игры. Мы недостаточно часто шли вперед», – сказал Дешам.

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