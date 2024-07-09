Аршавин одним словом описал язык Заремы

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил ситуацию в «Спартаке».

«Какие проблемы вижу у «Спартака»? Я за ними уже не слежу – от них новостей нет, тихо сидят. Никаких скандалов, всe тихо проходит, никаких заявлений. Раньше повеселее было.

Мне Заремы Салиховой не хватает? Она, кстати, неплохо высказывалась. Мне нравилось, язвительный язык у неe. При Леониде Федуне в «Спартаке» было веселее. У них вроде за межсезонье особо ничего не поменялось, не попадаются нигде – ни с результатами, ни с трансферами», – сказал Аршавин.