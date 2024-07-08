Реакция «Зенита» на новость о переговорах с «Фламенго» по Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной продаже Клаудиньо.

Сообщалось, что «Фламенго» готов выкупить бразильского полузащитника за 17 миллионов евро, но переговоры застопорились из-за разногласий по срокам платежей.

«Пустопорожние слухи не комментируем», – сказал Медведев.

Рыночная стоимость Клаудиньо – 18 млн евро.

В прошлом сезоне полузащитник «Зенита» забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 42 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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