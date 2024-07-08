В «Динамо» объяснили, почему Смолов отказался продлевать контракт

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об уходе Федора Смолова из клуба.

Москвичи не сумели договориться с 34-летним форвардом о продлении контракта.

Федор ушел на правах свободного агента в «Краснодар».

В прошлом сезоне Смолов забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.

– Герман Ткаченко, агент Смолова, заявил, что от «Динамо» было предложение о продлении контракта Федора, но не сошлись по условиям. Каким?

– Предложение Смолову от «Динамо» действительно было. Мы не сошлись по финансовым условиям.

Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную – бонусы, премиальные. И вот по форме реализации переменной части клуб и Смолов не сошлись.

– Что именно не устроило Федора?

– Количество игрового времени, матчей, которое нужно провести для получения бонусов.

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