В «Динамо» объяснили, почему Смолов отказался продлевать контракт

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об уходе Федора Смолова из клуба.
- Москвичи не сумели договориться с 34-летним форвардом о продлении контракта.
- Федор ушел на правах свободного агента в «Краснодар».
- В прошлом сезоне Смолов забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
– Герман Ткаченко, агент Смолова, заявил, что от «Динамо» было предложение о продлении контракта Федора, но не сошлись по условиям. Каким?
– Предложение Смолову от «Динамо» действительно было. Мы не сошлись по финансовым условиям.
Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную – бонусы, премиальные. И вот по форме реализации переменной части клуб и Смолов не сошлись.
– Что именно не устроило Федора?
– Количество игрового времени, матчей, которое нужно провести для получения бонусов.
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Источник: Sport24