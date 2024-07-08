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  • Титов объяснил, почему соперники смогут бороться с «Зенитом» в новом сезоне

Титов объяснил, почему соперники смогут бороться с «Зенитом» в новом сезоне

8 июля 2024, 09:47
1

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Спартак» возглавил Деян Станкович. Какие у вас ожидания от выступления команды и знакомы ли вы лично с этим тренером?

– Мы незнакомы. Единственное, мы с ним как-то пересекались на поле. Был матч, когда мы играли с «Интером» в 2006 году. Я не знаю, как он работает. Да, он выигрывал в Сербии, в Венгрии, но там команды, которые я бы назвал «монополистами» у себя в чемпионате. Когда ты работаешь в «Зените» – понятно, что у тебя шансов выиграть титул больше, чем у кого-либо.

– Кому-то реально бороться с «Зенитом» в новом сезоне?

– Бороться-то можно, и это доказали «Динамо» и «Краснодар». Поэтому у меня нет сомнений, что бороться будут все. Тем более уже показали, как это делать.

– А с таким укрепившимся «Зенитом»? Туда пришли и Волков, и Глушенков…

– Мы что, сейчас говорим про Зидана, Роналду и Месси?

– Нет.

– Ну вот видите. Во-первых, есть момент адаптации. Никто не отменял его. Во-вторых, я уверен, что будут укрепляться и другие команды. Так что, уверен, интрига будет.

– Нравился ли вам «Спартак» под руководством Слишковича? Нравился ли вам тот футбол, который он прививал команде?

– Поменять что-то за короткое время – невозможно. Сами футболисты говорили, что он немного отпустил их, дал им карт-бланш. Команда начала выигрывать, долго не проигрывала. Дальше мы видим, что всe равно искали усиление тренерского штаба. Нашли или нет – узнаем в процессе чемпионата.

– Много дискуссий о том, что «Спартак» не доверяет российским специалистам. Какая у вас позиция на этот счeт? Об этом, например, Александр Мостовой часто высказывается.

– Я бы не хотел ни с кем дискутировать, тем более с Александром. Мы знакомы уже очень давно. Давайте дождeмся чемпионата. Если команда будет выигрывать – эта тема сама отвалится.

  • «Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России.
  • В прошлом сезоне петербуржцы смогли подняться на первое место и опередить «Динамо» в последнем туре благодаря поражению бело-голубых в матче с «Краснодаром».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1720440879
Все что доказали Динамо с Краснодаром,что даже неспособность Зенита выигрывать,не мешает ему стать чемпионом,а им не помогает взять золото
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